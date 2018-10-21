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Футболист пошел ногами вперед в лицо вратаря - шипами в челюсть. Ужасная травма в Первой лиге украинского футбола
В матче Первой лии украинского футбола между "Колосом" из Коваливки и "Днепром-1" грубейший фол совершил футболист "Колоса" Андрей Сахневич.
Сахневич пошел прямыми ногами на мяч, который уже забрал вратарь "Днепра-1" Валерий Юрчук. В результате Сахневич угодил лежащему голкиперу шипами бутсы в челюсть.
Юрчука прямо с поля забрала в больницу скорая помощь. У него диагностировано сотрясение мозга и перелом челюсти.
Сахневич за нанесение этой ужасной травмы получил лишь желтую карточку. Сам же матч завершился вничью - 1:1.
Ниже, в обзоре матча, момент нанесения травмы на 35-й секунде.
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