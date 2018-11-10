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10.11.2018 15:06
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Футболист поставил на поражение своей команды? Очень странный автогол

Футболист поставил на поражение своей команды? Очень странный автогол

Футболист футбольной команды "Пролетер" (Нови Сад) Зария Ламбулич очень странно повел себя в матче чемпионата Сербии против "Радничков" из города Ниш.

"Пролетер" к середине второго тайма вел в счете 1:0. "Раднички" подавали угловой. Ламбулич зачем-то сфолил в своей штрафной площади на сопернике, не владевшем мячом. Арбитр поставил пенальти. После реализации 11-метрового счет стал равным - 1:1.

Прошла всего минута, и тот же Ламбулич прерывая отнюдь не опасный прострел игрока "Радничком" взял и пробил по своим воротам над голкипером. В итоге, благодаря столь удивительному автоголу Ламбулича "Пролетер" проиграл со счетом 1:2. Поставил ли Ламбулич ставку на поражение своей команды остается лишь догадываться.

Ниже, в обзоре матча, видео атаки "Радничков", приведшей к странному автоголу Ламбулича, начинается с 2.10.


Агентство Телевидения Новости

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