Футболист спас соперника, потерявшего сознание во время отборочного матча Евро-2020

Жуткий эпизод произошел в матче футбольных сборных Грузии и Швейцарии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Футболист сборной Грузии Джемал Табидзе и футболист сборной Швейцарии Фабиан Шер столкнулись головами в борьбе за верховой мяч.

Шер в результате столкновения упал, потеряв сознание. Находившийся рядом грузинский игрок Жано Ананидзе тут же вытащил изо рта Шера запавший язык, чем, фактически, реанимировал швейцарца.

Следует добавить, что для Табидзе столкновение тоже не прошло бесследно. У него диагнастировано сотрясение мозга.

Агентство Телевидения Новости