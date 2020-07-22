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22.07.2020 16:56
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Футболист стал праздновать гол партнера по команде еще до того, как мяч залетел в ворота

Футболист стал праздновать гол партнера по команде еще до того, как мяч залетел в ворота

То ли дар предвидения, то ли самоуверенность

В матче 35-го тура итальянской Серии «А» между «Сассуоло» и «Миланом» футболисты «Милана» одержали победу 2:1, при этом Златан Ибрагимович стал автором голевого дубля.

А еще весьма необычно отличился одноклубник Ибрагимовича по «Милану» Анте Ребич. Когда Ибрагимович наносил свой голевой удар головой, Ребич уже поднял руки вверх, не сомневаясь, что вратарь «Сассуоло» не сможет отразить удар.


Агентство Телевидения Новости

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