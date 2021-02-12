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Футболист забил три гола со штрафных в одном матче

Футболист забил три гола со штрафных в одном матче

Вот это исполнение!

Матч 20-го тура Первой лиги чемпионата Турции по футболу между командами с не самыми простыми названиями «Балыкесирспор» и «Акхисарспор» завершился со счетом 3:0.

При этом все три гола забил новичок «Балыкесирспор» Таксин Чалыш, проводивший лишь второй матч за эту команду. Хет-трик получился особенным: все голы были забиты после ударов со штрафных.

Особенно эффектным вышли первый и третий голы.

Нет сомнений, что Таксин Чалыш теперь надолго забронировал за собой исполнение штрафных ударов в «Балыкесирспоре».


Агентство Телевидения Новости

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