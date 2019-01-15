Футболиста во время матча поразила молния

Во время футбольного матча в Бразилии произошло ЧП.

Шло компенсиролванное время Кубка Сан Пауло среди юниорских команд "Атлетико" и "Агуа Санта".

Сильный дождь сопровождался раскатами грома и молниями.

Молния ударила в газон. Футболисты побежали под навес. Там один из игроков - Энрике рухнул без сознания. Скорая помощь забарала футболиста в больницу. Он жаловался на боли в голове и ушах. Обследование выявило, что Энрике, к счастью, избежал серьезных повреждений в результате попадания молнии.





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