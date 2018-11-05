Футболисты "Галатасарая" и "Фенербахче" устроили массовую драку в стамбульском дерби

Жесткой получилась концовка матча чемпионата Турции по футболу между двумя непримиримыми соперниками из Стамбула - командами "Галатасарай" и "Фенербахче".

В центре поля "завелись" форвард "Фенербахче" Роберто Сольгадо и полузащитник "Галатасарая" Юнес Беланда, игравший ранее за киевское "Динакмо". Беланда и Сольгадо начали потасовку, которая в итоге завершилась массовой дракой команда на команду и тремя удалениями.

На момент начала драки счет был 2:2. Этот результат был и зафиксирован, как итоговый.





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