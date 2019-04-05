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Футболисты, празднуя взятие ворот, стали делать групповое селфи и пропустили ответный мяч

Футболисты, празднуя взятие ворот, стали делать групповое селфи и пропустили ответный мяч

Увлекшись фотографированием на мобильный телефон, футболисты дали забить команде-сопернику.

В матче 23-го рура чемпионата Марокко по футболу между командами "Юсуфия Беррешид" и "Мулудия Уджа" футболисты "Юсуфии", открыв счет на исходе получаса игры, побежали праздновать гол к скамейке запасных, где стали делать групповое селфи.

После того, как "Мулия" начала свою атаку с центра поля, игроки "Юсуфии" из-за этого фотографирования не успели занять свои позиции, в результате чего пришлось фолить с воей штрафной площади. Был назначен и реализован пенальти. И в итоге счет стал ничейным - 1:1. Так этот матч и завершился.


Агентство Телевидения Новости

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