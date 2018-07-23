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Футболисты, радуясь отмененному голу, пропустили мяч в свои ворота

Футболисты, радуясь отмененному голу, пропустили мяч в свои ворота

Достаточно курьезный эпизод произошел в матче 1-го труа чемпионата Мексики по футболу.

Встречались команды "Толука" и "Монаркас". На 90-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу "Толуки" футболисты "Монаркаса", исполнив штрафной удар, забили гол и стали радоваться тому, что сравняли счет.

Однако арбитр зафиксировал положение вне игры у футбоилста, забившего гол, и отменил взятие ворот.

Тут же игроки "Толуки" развели мяч и без сопротивления со стороны соперников из "Монаркаса", увлекшихся празднованием незасчитанного гола, завели мяч в чижие ворота.

Так счет из 1:0 стал 2:0, а не 1:1.

Именно со счетом 2:0 "Толука" праздновала победу в этом матче.


Агентство Телевидения Новости

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