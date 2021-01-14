Футболисты устроили карнавал в раздевалке после важной победы

Началось всё с группового фото.

В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес бразильский "Сантос" крупно взял верх над аргентинским "Бока Хуниорс" - 3:0 (первый поединок завершился вничью 0:0) и вышел в финал.

После матча в раздевалке футболисты "Сантоса" были очень довольны. Сделали фотографию на память, а дальше бразильский темперамент игроков "Сантоса" в буквальном смысле выплеснулся наружу.

Как это было, очень рекомендуется посмотреть.

Остается добавить, что финал Кубка Либертадорес будет бразильским - "Сантос" сыграет против "Палмейрас". "Палмейрас" в своем полуфинальном противостоянии против аргентинского "Ривер Плейта" выиграл первый матч в гостях - 3:0, а затем прогиграл ответный дома с меньшим счетом - 0:2.





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