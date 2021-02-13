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Футболисты устроили массовую драку. Матч не доигран

Футболисты устроили массовую драку. Матч не доигран

Российский футболист оттолкнул боснийского . А дальше из искры возгорелось пламя

Находящтемч на тренировочніх сборах в Турции российские “Крылья Советов” (Самара) и боснийский “Борац” (Банья-Лука) провели между собой контрольный поединок.

На 88-й минуте российский футболист "Крыльев Советов" Дмитрий Прищепа толкнул боснийского игрока "Бораца" Марко Куюнджича. Куюнджич ответил. Затем подключились футбоисты обеих команд.

Страсти довольно быстро остыли, однако арбитр не стал доводить матч до конца и из-за произошедшей драки на 89-й минуте дал финальный свисток. На тот момент "Крылья Советов" вели в счете - 1:0.


Агентство Телевидения Новости

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