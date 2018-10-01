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Футбольный клуб "Арсенал-Киев" представил нового главного тренера

Футбольный клуб Арсенал-Киев представил нового главного тренера

Назван сменщик итальняцу Фабрицио Раванелли на посту главного тренера худшей команды украинской Премьер-Лиги "Арсенала-Киев".

Новым главным тренером стал 62-летний украинский специалист Вячеслав Грозный.

Последним местом работы Грозного был Казахстан, где он до конца 2017 года возглавлял команду "Иртыш" (Павлодар).

"Арсенал-Киев" идет в украинской Премьер-Лиге на последнем, 12-м месте, имея 4 очка после 10-ти матчей.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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