15.06.2019 15:18
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Футбольный Копа Америка начался с крупной победы сборной Бразилии
В Бразилии староввал Копа Америка-2019. В матче открытия хозяева туринра принимали сборную Боливии.
После безголевого первого тайма в начале второго арбитр, воспользовавшись системой VAR, увидел игру рукой у боливийского йутболиста и назначил пенальти, который реализовал Коутиньо. Затем тот же Коутиньо забил с игры. И, наконец, Эвертон Соарес поставил победную точку.
Так сборная Бразилии победила сборную Боливии - 3:0.
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