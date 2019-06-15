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15.06.2019 15:18
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Футбольный Копа Америка начался с крупной победы сборной Бразилии

Футбольный Копа Америка начался с крупной победы сборной Бразилии

В Бразилии староввал Копа Америка-2019. В матче открытия хозяева туринра принимали сборную Боливии.

После безголевого первого тайма в начале второго арбитр, воспользовавшись системой VAR, увидел игру рукой у боливийского йутболиста и назначил пенальти, который реализовал Коутиньо. Затем тот же Коутиньо забил с игры. И, наконец, Эвертон Соарес поставил победную точку.

Так сборная Бразилии победила сборную Боливии - 3:0.


Агентство Телевидения Новости

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