Футбольный матч был сорван из-за массовой драки

Футболисты пошли «стенка на стенку».

На тренировочном сборе в Турции юношеская команда полтавской «Ворсклы» (U19) играла против сверстников из немецкого «Берлинера» (U19).

На 80-й минуте матча футболист «Берлинера» слишком агрессивно пошел на вратаря «Ворсклы». За голкипера заступился полевой игрок, после чего эта стычка переросла в массовую драку.

Когда страсти поутихли, матч так и не возобновился. Команды покинули поле. На момент остановки игры счёт был ничейным — 1:1.

Ниже видео этого скандального матча. Вышеописанные события начинаются с 1:37:55.





Агентство Телевидения Новости