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Футболіст збірної України перейшов до італійського клубу

Футболіст збірної України перейшов до італійського клубу

Півзахисник збірної України Євген Шахов перейшов із грецького ПАОК до італійського "Лечче"

Про це повідомляє офіційний сайт "Лечче".

Шахов перейшов в італійський клуб на правах вільного агента. Українець уклав із "Лечче" контракт на два роки із опцією продовження ще на сезон.

У минулому сезоні 28-річний футболіст разом з ПАОК оформив золотий дубль в Греції – виграв чемпіонат і кубок країни. Шахов провів за свій клуб 40 матчів, забив 5 голів і зробив 1 результативну передачу.

Шахов з 2006 до 2016 року виступав за "Дніпро", також грав за київський "Арсенал". За збірну України провів 5 матчів та забив 1 гол.

"Лечче" повернувся в серію A через 7 років.

Нагадаємо, 12 травня ПАОК, за який грають українські футболісти Євген Хачеріді та Євген Шахов, до золота чемпіонату Греції додав перемогу в національному кубку.

Источник: espreso.tv

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