Футболіст збірної України перейшов до італійського клубу

Півзахисник збірної України Євген Шахов перейшов із грецького ПАОК до італійського "Лечче"

Про це повідомляє офіційний сайт "Лечче".

Шахов перейшов в італійський клуб на правах вільного агента. Українець уклав із "Лечче" контракт на два роки із опцією продовження ще на сезон.

У минулому сезоні 28-річний футболіст разом з ПАОК оформив золотий дубль в Греції – виграв чемпіонат і кубок країни. Шахов провів за свій клуб 40 матчів, забив 5 голів і зробив 1 результативну передачу.

Шахов з 2006 до 2016 року виступав за "Дніпро", також грав за київський "Арсенал". За збірну України провів 5 матчів та забив 1 гол.

"Лечче" повернувся в серію A через 7 років.

Нагадаємо, 12 травня ПАОК, за який грають українські футболісти Євген Хачеріді та Євген Шахов, до золота чемпіонату Греції додав перемогу в національному кубку.

Источник: espreso.tv

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