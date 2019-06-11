Футболісти-аматори з Харківщини зіграють в Кубку України серед професіоналів

У Вовчанську визначився переможець Кубка України серед аматорів.

Минулої суботи, 8 червня, у Вовчанську пройшов матч-відповідь фіналу розіграшу Кубка України серед аматорів сезону 2018/2019 між ФК «Вовчанськ» та «Авангард» із села Бзів Київської області. Перший поєдинок закінчився мінімальною перемогою «Авангарду». «Вовки» щосили намагалися при рідних вболівальниках завоювати трофей, втім матч закінчився «сухою» нічиєю, яка принесла киянам перемогу в турнірі.

Як повідомляє прес-служба Асоціація аматорського футболу України, обидва колективи, як фіналісти Кубка України серед аматорів, здобули право на участь у розіграші Кубка України серед команд професіональних клубів 2019/2020.

Источник: slk.kh.ua

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