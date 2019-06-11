Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:48
Просмотров: 59

Футболісти-аматори з Харківщини зіграють в Кубку України серед професіоналів

Футболісти-аматори з Харківщини зіграють в Кубку України серед професіоналів

У Вовчанську визначився переможець Кубка України серед аматорів.

Минулої суботи, 8 червня, у Вовчанську пройшов матч-відповідь фіналу розіграшу Кубка України серед аматорів сезону 2018/2019 між ФК «Вовчанськ» та «Авангард» із села Бзів Київської області. Перший поєдинок закінчився мінімальною перемогою «Авангарду». «Вовки» щосили намагалися при рідних вболівальниках завоювати трофей, втім матч закінчився «сухою» нічиєю, яка принесла киянам перемогу в турнірі.

Як повідомляє прес-служба Асоціація аматорського футболу України, обидва колективи, як фіналісти Кубка України серед аматорів, здобули право на участь у розіграші Кубка України серед команд професіональних клубів 2019/2020.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Поліцейські під час обшуку виявили боєприпаси
Сегодня 08:45    38
В Харькове продолжают "минировать" вузы
Сегодня 07:20    89
На Московському проспекті Харкова знищили дерева (ВІДЕО)
Сегодня 07:01    182
Жодній особі не повідомили про підозру в нападі на оператора теленовин під час конфлікту на харківському ринку (ВІДЕО)
Сегодня 06:33    94
Харьков – лидер по количеству больных корью
Сегодня 06:14    107
Сессия Харьковского горсовета пройдет 19 июня
10.06.2019 09:47    111
Юлия Светличная: пригородные поезда возвращены
10.06.2019 08:45    245
На Журавлевке оборвался канатный мост (ВИДЕО)
10.06.2019 08:16    610
Два футбольных клуба пополнили Премьер-лигу Украины
10.06.2019 07:39    175
Под Харьковом нашли части тела пропавшего мужчины
10.06.2019 07:01    288
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 