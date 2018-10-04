Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:20
Просмотров: 73

Футболісти збірної України запрошують харків'ян на відкрите тренування

Футболісти збірної України запрошують харківян на відкрите тренування

У середині цієї осені, 16 жовтня, на ОСК «Металіст» збірна України прийматиме чехів у рамках Ліги націй.

Зустріти головну команду країни в Харкові можна буде за кілька днів до матчу. Як передає прес-служба Федерації футболу України, 12 жовтня збірна України влаштує День відкритих дверей. Збірники запрошують фанатів на відкрите тренування, яке розпочнеться о 18:00 на ОСК «Металіст».

Під час цього заходу вболівальники зможуть взяти автографи у гравців, перекинутися з ними кількома словами, сфотографуватися з футболістами, а також поспостерігати за тренувальним процесом команди.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Турчинов в Харькове передал для ВСУ военную технику
Сегодня 07:53    92
Харківська область займає 2 місце в Україні за кількістю підписаних декларацій з лікарями (ВІДЕО)
Сегодня 07:20    60
В Харькове поймали 25 маршрутчиков без прав
Сегодня 06:58    142
Американской торговой палате представили туристический потенциал Харькова
Сегодня 06:29    80
РФ разворачивает новые военные силы на границе с Украиной - Турчинов
Сегодня 06:05    153
Представлен новый главный тренер донецкого "Олимпика"
03.10.2018 16:37    132
Трудоустроился бывший главный тренер "Металлиста 1925" Сергей Валяев
03.10.2018 16:14    165
Крайне бездарное исполнение 11-метрового удара
03.10.2018 15:42    139
"Шахтер" упустил преимущество в два мяча в матче Лиги Чемпионов
03.10.2018 09:26    135
Харьковскими студентами заинтересовались международные компании
03.10.2018 09:18    162
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 