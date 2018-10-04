Футболісти збірної України запрошують харків'ян на відкрите тренування

У середині цієї осені, 16 жовтня, на ОСК «Металіст» збірна України прийматиме чехів у рамках Ліги націй.

Зустріти головну команду країни в Харкові можна буде за кілька днів до матчу. Як передає прес-служба Федерації футболу України, 12 жовтня збірна України влаштує День відкритих дверей. Збірники запрошують фанатів на відкрите тренування, яке розпочнеться о 18:00 на ОСК «Металіст».

Під час цього заходу вболівальники зможуть взяти автографи у гравців, перекинутися з ними кількома словами, сфотографуватися з футболістами, а також поспостерігати за тренувальним процесом команди.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»