Футзалист сборной России изо всех сил зачем-то вколотил мяч в свои волрота

Очень странный эпизод случился в финальном матче по футзалу между сборными Бразилии и России на юношеских Олимпийских играх в столице Аргентины - Буэнос-Айресе.

В первом тайме при счете 0:0 российский футзалист Даниил Карпюк в безобидной ситуации нанес неотразимый пушечный удар по своим воротам.

Благодаря этому чудовищному автоголу бразильцы повели в сете 1:0 и, в конце концов, одержали победу - 4:1.





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