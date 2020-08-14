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Генеральный директор "Металлиста 1925" подал в отставку

Генеральный директор Металлиста 1925 подал в отставку

Генеральный директор "Металлиста 1925" Владимир Линке объявил об уходе с этой должности и объяснил почему.

В интервью официальному сайту "Металлиста 1925" Линке пояснил, что принял такое решение, поскольку команда второй сезон подряд не выполнила поставленную задачу, коей являлся выход в Премьер-лигу. Линке сказал, что видит в непвыполнении этой задачи и свои недоработки.

Исполняющим обязанности генерального директора "Металлиста 1925" назначен Антон Иванов, работавший заместителем генерального диркетора по финансовым вопросам.


Агентство Телевидения Новости

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