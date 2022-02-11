Сегодня 12:20
Просмотров: 41
Главное — не победа, а участие. Харьковский лыжник занял на Олимпиаде 78-е(!) место
Огромное отставание.
На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине сегодня в лыжном спорте состоялась гонка классическим стилем на 15 км.
Украину в ней представляли два спортсмена, в том числе харьковчанин Руслан Перехода. В финишном протоколе оба украинских лыжника — Алексей Красовский и Руслан Перехода оказались рядом — на 77-м и 78-м местах среди 97-ми спортсменов, вышедших на старт.
Перехода, ставший 78-м, отстал от финского лыжника Иво Нисканена, ставшего олимпийским чемпионом, на 7 минут 10,8 секунды.
Загрузка...