Главное — не победа, а участие. Харьковский лыжник занял на Олимпиаде 78-е(!) место

Огромное отставание.

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине сегодня в лыжном спорте состоялась гонка классическим стилем на 15 км.

Украину в ней представляли два спортсмена, в том числе харьковчанин Руслан Перехода. В финишном протоколе оба украинских лыжника — Алексей Красовский и Руслан Перехода оказались рядом — на 77-м и 78-м местах среди 97-ми спортсменов, вышедших на старт.

Перехода, ставший 78-м, отстал от финского лыжника Иво Нисканена, ставшего олимпийским чемпионом, на 7 минут 10,8 секунды.

Агентство Телевидения Новости