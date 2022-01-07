Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:22
Просмотров: 146

Главный тренер «Металлиста 1925» сообщил о подписании первого зимнего новичка

Главный тренер «Металлиста 1925» сообщил о подписании первого зимнего новичка

Пополнение в харьковском футбольном клубе Премьер-Лиги «Металлисте 1925».

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов в интервью изданию Sportarena сообщил: «Пока мы подписали контракт только с защитником Никитой Безуглым. Я его хорошо знаю – вместе мы работали в Шахтере. Он может закрыть сразу две позиции в обороне (центрального и правого защитника), а также он может успешно отыграть в опорной зоне. Рассчитываю, что Безуглый может стать одним из лидеров команды».

26-летний Никита Безуглый — воспитанник донецкого футбола. Под руководством Валерия Кривенцова он играл за молодежную команду донецкого «Шахтёра».

На взрослом уровне Безуглый в течение последних пяти лет выступал за команду Первой лиги «Оболонь» (Киев).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 