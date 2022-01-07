Главный тренер «Металлиста 1925» сообщил о подписании первого зимнего новичка

Пополнение в харьковском футбольном клубе Премьер-Лиги «Металлисте 1925».

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов в интервью изданию Sportarena сообщил: «Пока мы подписали контракт только с защитником Никитой Безуглым. Я его хорошо знаю – вместе мы работали в Шахтере. Он может закрыть сразу две позиции в обороне (центрального и правого защитника), а также он может успешно отыграть в опорной зоне. Рассчитываю, что Безуглый может стать одним из лидеров команды».

26-летний Никита Безуглый — воспитанник донецкого футбола. Под руководством Валерия Кривенцова он играл за молодежную команду донецкого «Шахтёра».

На взрослом уровне Безуглый в течение последних пяти лет выступал за команду Первой лиги «Оболонь» (Киев).

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