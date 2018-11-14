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Гол Ибрагимовича дальним ударом признан лучшим голом 2018 года в американской лиге соккера
Американская лига соккера (MLS) определилилась с лучшим голом года.
Таковым признан гол шведского нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в дерби против "Лос-Анджелеса".
Это был дебютный матч Ибрагимовича в MLS, и он забил гол в одно касание с 35-ти метров, не дав мячу опуститься на землю.
В том поединке Ибрагимович сделал голевой дубль. При этом "Лос-Анджелес Гэлакси" победил 4:3.
Темы: футбол
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