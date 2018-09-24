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Сегодня 16:48
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Гол из положения лежа

Гол из положения лежа

Оригинальный гол был забит в матче чемпионата Турции по футболу.

Встречались команды "Касымпаша" и "Аланьяспор".

Сенегальский футболист "Аланьяпора" Паписс Сиссе, пытаясь забить в пустые ворота, не дотянулся носком до мяча, но при этом сумел в лежачем положении остановить мяч, лежа его обработать и покатить в ворота.

Вообще же Паписс Сиссе стал в этом матче автором голевого дубля. При этом "Аланьяспор" праздновал победу - 2:1.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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