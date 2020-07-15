Гол плюс пас бывшего футболиста харьковского "Металиста" в чемпионате MLS

Аргентинский футболист Себастьян Бланко, выступавший в 2011-14 гг. в чемпионате Украины за харьковский "Металлист" "сделал погоду" в дебютном после коронавирусной паузы поединке за свою американскую команду "Портленд Тимберс".

В американской лиге MLS до паузы на коронавирус было сыграно два тура. И, вот спустя три месяца чемпионат взял рестарт. Причем в ином формате.

26 команд начали все с нуля. Они разбиты на шесть групп. После группового турнира по две лучшие команды от каждой группы и еще четыре, занявшие третьи места будут с 1/8 финала в серии плей-офф определять чемпиона MLS.

"Портленд Тимберс" начал групповой турнир матчем против "Лос-Анджелес Гелакси". На 12-й минуте первого тайма чудеса реакции продемонстрировал вратарь "Портленда" Стив Кларк, отразивший сначала пенальти, а затем и добивание. Второй же тайм стал бенефисом для Себастьяна Бланко. Бланко выдал голевую передачу, после которой Джереми Эбобиссе открыл счет. После чего Бланко проявил впечатляющее индивидуальное мастерство и сам себе сделал и забил гол. "Лос-Анджелес Гелакси" сумел ответить одним мячом.

В итоге 2:1 в пользу "Портленда". Победа имени Себастьяна Бланко.





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