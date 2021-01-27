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Голевой дубль и результативный пас. Бенефис украинского футболиста в матче чемпионата Бельгии
Украинский футболист бельгийского "Мехелена" Марьян Швед провел свой лучший матч за эту команду.
В 22-м туре чемпионата Бельгии по футболу "Мехелен" играл в гостях против "Васланд-Беверена" и одержал победу - 3:2.
Швед поучаствовал во всех трех голах своей команды. Сначала он отдал результативный пас своему одноклубнику Сэнди Уолшу, а затем забил дважды. Причем победный гол Швед провел на 90+2 минуте.
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