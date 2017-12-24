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"Готова потерять титулы ради принципов": Украинская чемпионка мира по шахматам не поедет в Саудовскую Аравию из-за требования носить абайя

Готова потерять титулы ради принципов: Украинская чемпионка мира по шахматам не поедет в Саудовскую Аравию из-за требования носить абайя

Чемпионка мира по шахматам в категории блитц и рапид Анна Музычук не поедет на чемпионат мира по шахматам, который состоится в Саудовской Аравии, из-за требования носить абайя и ущемления прав женщин

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Через несколько дней я потеряю оба своих чемпионских титула - один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайя, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом.

Ровно год назад я выиграла оба эти титулы и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить турнир, который мог бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых.

Это все раздражает, но больше - никому нет до этого дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду менять свое мнение. То же самое касается и моей сестры Марии - я очень рада, что она разделяет мою точку зрения.

И да, для немногих, кого это все еще волнует - мы вернемся!» - написала Музычук.

Источник: espreso.tv

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