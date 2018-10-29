"Грязный" хоккеист, отбыв дисквалификацию, тут же заработал удаление до конца матча

В НХЛ есть не только хоккей наивысшего класса, но и хоккеисты, которые не брезгуют грязными приемами

Игрок "Оттавы" Марк Боровецки вернулся на ледовую площадку в поединке регулярного чемпионата НХЛ против "Вегаса", отбыв один матч дисквалификации за то, что в матче против "Бостона" ударил локтем в голову Урхо Вааканайнене, в результате чего у последнего было диагностировано сотрясение мозга.

На сей раз Боровецки "встретил" в первом периоде плечом в голову хоккеиста "Вегаса" Коди Икина, в результате чего Икин получил травму и не смог продолжить игру.

Йон Мерррил из "Вегаса" попытался отомстить за Икина и вступил в драку с Боровецки. Правда, особо Меррилл в этой драке так и не преуспел.

Боровецки же получил удаление до конца матча. И, видимо, вновь нарвался на дисквалификацию.





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