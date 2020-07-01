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Грубый футбол. Арбитр показал три прямые красные карточки

Грубый футбол. Арбитр показал три прямые красные карточки

Футболисты от души "косили" соперников.

Матч 29-го тура чемпионата Португалии по футболу между двумя "Виториями" - из Гимарайнша и Сетубала завершился победой команды из Гимарайнша - 2:0. Причем в начале игры - на 4-й минуте еще при счете 0:0 футболист "Витории" (Гимарайнш) Андре не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

Ну и игроки "Витории" (Сетубал) устроили откровенную охоту на ноги игроков "Витории" (Гимарайнш).

Во втором тайме арбитр за грубые фолы показал прямые красные карточки трем футболистам команды из Сетубала - Леондиньо, Гуэдешу и Силвиу. В результате "Витория" (Сетубал) доигрывала матч  в восьмером.


Агентство Телевидения Новости

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