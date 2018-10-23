Харьков. Лига Чемпионов. "Шахтер" - "Манчестер Сити". Накауне

Октябрь в Харькове оказался богатым на футбол высочайшего уровня. На прошлой неделе здесь сборная Украины, победив сборную Чехии, обеспечила себе победу в групповом турнире Лиги Наций. А уже сегодня донецкий "Шахтер" в третьем туре групповой стадии Лиги Чемпионов сыграет против "звездного" соперника - чемпиона Англии "Манчестер Сити".

Сразу 7 украинских футболистов "Шахтера" были на поле, или в заявке сборной Украины, неделю назад в матче против сборной Чехии. А плюс к этому - один футболист "Манчестер Сити" - Александр Зинченко. Он сегодня будет выступать против украинской команды. Кстати, Зинченко воспитанник именно донецкого "Шахтера".

Александр Зинченко, футболист "Манчестер Сити":

В любом случае, то время, что я провел в донецком "Шахтере", было одним из лучших в моей жизни. Эти 5 лет я запомню навсегда, потому что именно там я получил фундамент, футбольный фундамент.

Зинченко не стал конкретно отвечать на вопрос, будет ли он праздновать, если забьет гол за "Манчестер Сити" в ворота "Шахтера". Между тем, Александр уже успел, как это модно сейчас говорить "потроллить" своих недавних партнеров по сборной Украины, а на сегодня - соперников из "Шахтера".

Николай Матвиенко, футболист "Шахтера":

Ну, естественно, разговаривали. Буквально вчера. Весь разговор я вам не скажу. Но, мягко говоря, угрожал, если честно.

"Манчестер Сити" - мировой футбольный гранд, который, действительно, выглядит угрожающе. К тому же, у "Шахтера" еще дополнительная головная боль - травмы двух лидеров - бразильца Тайсона и натурализованного украинца бразильского происхождения Марлоса. Оба не сыграют против "Манчестер Сити".

Богдан Бутко, футболист "Шахтера":

Ну, да, конечно, обидно, что ни Тайсон не поможет, ни Марлос. Ну, будем пытаться нашими силами, которые есть сейчас, будем пытаться играть.

Турнирная же ситуация обязывает "Шахтер" играть на победу. Ведь в двух стартовых турах групповой стадии Лиги Чемпионов подопечные Пауло Фонсеки ограничились ничейными результатами против немецкого "Хоффенхайма" и французского "Лиона". Сегодня же утром футболисты "Шахтера" получили эмоциональную поддержку десятков болельщиков, которые пришли под гостиницу увидеть своих любимых футболистов, взять автографы и сфотографироваться.

Агентство Телевидения Новости