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Харьков претендует на проведение Суперкубка УЕФА

Харьков претендует на проведение Суперкубка УЕФА

Победители футбольной Лиги Чемпионов и Лиги Европы 2021-го года могут провести матч за Суперкубок УЕФА в Харькове.

Харьковская облгосадминистрация и Федерация футбола Украины обнародовали совместное заявление о проведении в Харькове матча за Суперкубок УЕФА:

Федерация футбола Украины сообщила УЕФА о готовности побороться за право проведения этого поединка в Харькове. Все необходимые документы для оформления полноценной заявки в соответствии с требованиями УЕФА будут собраны совместно ФФУ и руководством ХОГА до февраля 2019 года. Есть все основания рассчитывать на то, что Харьков сможет провести матч за Суперкубок УЕФА на высшем уровне. Подтверждением этого является организация финала Лиги Чемпионов в Киеве в мае этого года, которая заслужила самую высокую оценку руководства УЕФА.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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