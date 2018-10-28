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Харьковчанин Артем Касьянов стал чемпионом Казахстана-2018 по футболу в Первой лиге

Харьковчанин Артем Касьянов стал чемпионом Казахстана-2018 по футболу в Первой лиге

35-летний харьковский футболист Артем Касьянов добился успеха со своей казахской командой "Окжытпес".

В 32-м туре Первой лиги чемпионата Казахстана "Окжытпес" взял верх над "Тарзом" - 1:0 и досрочно обеспечил себе титул чемпиона дивизиона по итогам сезона 2018 года, а также повышение в классе.

Следует отметить, что год назад Касьянов также стал чемпионом Казастана в Первой лиге. Тогда - в составе "Жетысу", получив также признание лучшего футболиста дивизиона.

 

Агентство Телевидения Новости

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