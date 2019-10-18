Харьковчанин Гвоздик оказался чуть легче россиянина Бетербиева

Перед боем за титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком из Харькова и россиянином Артуром Беттербиевым состоялись последние обязательные публичные мероприятия - взвешивание и дуэль взглядов.

Обаб боксера вложились в лимит весовой категории (79,4 кг). Вес Гвоздика составил 79,0 кг, Бетербиева - 79,2 кг.

Затем после достаточно длительной дуэли взглядов Гвоздик первым сделал полуоборот, повернувшись лицом к залу.





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