Харьковчанин, который четырежды взошел на Эверест, покорил вершину в Антарктиде

Украинская экспедиция покорила наивысшую вершину Антарктиды – массив Винсон.

Экстремалы взошли на ледяную вершину 14 января. Об этом сообщили в Talegram-канале AlpoMania.

Сегодня, 16 января утром группа спустилась в Базовый лагерь. Сейчас альпинисты проходят аклиматизацию и ждут хорошую погоду для перелета в Union Glacier, чтобы уже оттуда — вылететь в Пунта-Аренас.

В состав первой украинской экспедиции, покорившей ледяной континент, вошел харьковчанин Валентин Сипавин. Он 4 раза покорил Эверест и в прошлом году взошел на К2.

Стоит отметить, что во время восхождения на Винсон наша экспедиция столкнулась с плохими погодными условиями. Однако, сильный ветер не стал для украинцев помехой.

Известно, что высота массива – 4892 м над уровнем моря. Эта вершина входит в программу «7 вершин», которая предусматривает восхождение на самые высокие вершины всех континентов мира.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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