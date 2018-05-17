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Харьковчанин Валентин Сипавин второй год подряд взошел на Эверест

Харьковчанин Валентин Сипавин второй год подряд взошел на Эверест

Валентин Сипавин в 2017 году стал пятым в истории харьковским альпинистом, поднявшимся на Эверест. Прошел год, и Сипавин вновь взошел на наивысшую точку планеты Земля.

На сей раз Сипавин был гидом коммерческой группы, поднявшейся на Эверест.

Восхождение проходило с северной, Тибетской стороны горы.

Сипавин уже благополучно спустился в базовый лагерь и написал в Facebook:

Практически все по плану. Погода внесла коррективы. Поздно вышли, поздно (в 10 утра) взошли. Никто не обморозился, не ослеп, даже ноги не натёр. Как всегда, всё чётко.

Агентство Телевидения Новости

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