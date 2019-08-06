Харьковчанка нырнула на рекордную глубину (ФОТО)

Харьковчанка Наталия Жаркова на соревнованиях по фридайвингу "Карибский кубок" в Республике Гондурас установила национальный рекорд. Об этом спортсменка сообщила в Facebook.

Харьковчанка стала седьмой женщиной в мире, которая нырнула на глубину 100 метров. Днем ранее украинская спортсменка нырнула на глубину в 91 метр и установила мировой рекорд.

Погружение с моноластом на глубину. Мой результат - 100 метров, белая карточка, новый национальный рекорд Украины. Равный к мужскому, кстати, - говорит спортсменка.

Источник: sq.com.ua

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