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Харьковская "Кобра" хочет заявиться во 2-ю лигу. Три месяца назад она снялась с Первой

Харьковская Кобра хочет заявиться во 2-ю лигу. Три месяца назад она снялась с Первой

Футбольный клуб "Кобра" подал заявку в ПФЛ на аттестацию для участия во Второй лиге первенства Украины сезона-2019/20 гг.

Об этом в своем Instagram сообщил президент харьковского клуба Сергей Ващенко.

Ранее "Кобра" выступала в любительском чемпионате Харьковской области, а затем ее собственники договорились о слиянии с "Гелиосом", чье предыдущее руководство утратило интерес к футболу.

"Кобра", заняв место "Гелиоса" в Первой лиге, успела сыграть только три матча, которые были проиграны с общим счетом 1:8, после чего клуб снялся с чемпионата.

Позднее филиал "Кобры" с аналогичным названием из Острога (Ровенская область) также снялся с чемпионата Украины среди аматоров, но на любительском уровне продолжает выступать еще одна харьковская "Кобра".

Агентство Телевидения Новости

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