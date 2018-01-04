Харьковская теннисистка Элина Свитолина прошла в полуфинал турнира в Брисбене

Харьковская теннисистка Элина Свитолина одержала непростую победу над британкой Йоханной Контой в четвертьфинале турнира в Брисбене.

Поединок длился 2 часа и 15 минут. В первом сете Свитолина сумела взять лишь один гейм, проиграв при этом три на своей подаче. Во второй партии соперницы по очереди защищали свои геймы и перевели игру на тай-брейк, где сильнее оказалась украинка.

Перед началом решающего сета Конта взяла медицинскую паузу, а затем, отыграв пять геймов, снялась с соревнований.

Таким образом, Свитолина во второй раз подряд выходит в полуфинал турнира в Брисбене. Там она встретится с победительницей пары Каролина Плишкова – Кайа Канепи.

На пути в полуфинал Свитолина одолела испанку Карлу Суарес Наварро и хорватку Ану Конюх.

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