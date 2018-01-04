Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:31
Просмотров: 38

Харьковская теннисистка Элина Свитолина прошла в полуфинал турнира в Брисбене

Харьковская теннисистка Элина Свитолина одержала непростую победу над британкой Йоханной Контой в четвертьфинале турнира в Брисбене.

Харьковская теннисистка Элина Свитолина прошла в полуфинал турнира в Брисбене

Поединок длился 2 часа и 15 минут. В первом сете Свитолина сумела взять лишь один гейм, проиграв при этом три на своей подаче. Во второй партии соперницы по очереди защищали свои геймы и перевели игру на тай-брейк, где сильнее оказалась украинка.

Перед началом решающего сета Конта взяла медицинскую паузу, а затем, отыграв пять геймов, снялась с соревнований.

Таким образом, Свитолина во второй раз подряд выходит в полуфинал турнира в Брисбене. Там она встретится с победительницей пары Каролина Плишкова – Кайа Канепи.

На пути в полуфинал Свитолина одолела испанку Карлу Суарес Наварро и хорватку Ану Конюх.

Харьковская теннисистка Элина Свитолина прошла в полуфинал турнира в Брисбене

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 