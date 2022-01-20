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Харьковские женские футбольные клубы вошли в топ рейтинга УЕФА

Харьковские женские футбольные клубы вошли в топ рейтинга УЕФА

По итогам выступлений в 2021 году УЕФА опубликовала рейтинг женских футбольных клубов, представляющих свои страны в еврокубках.

За последние пять сезонов Украину в женской Лиге Чемпионов УЕФА представляли сразу два харьковских клуба: "Жилстрой-1" и "Жилстрой-2". Они заработали для страны наибольшее количество очков – 12.000 и поднялись на 12 строчек в рейтинге. Это позволит в сезоне 2023/2024 участвовать Лиге Чемпионов сразу двум представителям от Украины.

В ТОП-50 вошли два украинских коллектива — «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2». Однако если «Жилстрой-2» за год сохранил свою позицию на 48-м месте, то «Жилстрой-1» поднялся на 16 пунктов и находится на 33-й строчке рейтинговой таблицы.

Следует отметить, что от нашей страны участие в женской Лиге чемпионов УЕФА-2021/2022 принимал именно «Жилстрой-1». Команда стала одной из 16 коллективов, пробившихся в премьерный групповой раунд в истории турнира. В группе вместе с «Реалом», «ПСЖ» и «Брейдабликом» «Жилстрой-1» занял третье место.

Харьковские женские футбольные клубы вошли в топ рейтинга УЕФА

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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