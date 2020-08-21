Харьковские "Металлист 1925" и "Металл" узнали первых соперников в кубке Украины

Состоялась жеребьевка пердварительного раунда Кубка Украины по футболу сезона 2020\21 гг. На этой стадии Харьков представлен двумя командами: перволиговым "Металлистом 1925" и "Металлом", начинающим свой спортивный путь во второй лиги.

"Металлу" в соперники достался "ВПК-Агро" из Магдалиновки. "Металлисту 1925" - "Альянс" из Липовой Долины.

"Металл" свой матч проведет дома. "Металлист 1925" - на выезде.

Кубковые поединки данной стадии пройдут с 26-го по 29-е августа.





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