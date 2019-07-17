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Харьковские синхронистки принесли украине "бронзу" на чемпионате мира

Харьковские синхронистки принесли украине бронзу на чемпионате мира

В копилке Украины на чемпионате мира по водным видам спорта уже три медали. Все - в активе представительниц артистического (в прошлом синхронного) плавания. При этом все украинские синхронистки являются харьковчанками.

Третья медаль (при этом вторая бронзовая) завоевана в технической программе групп.

Состав украинской группы: Марта Федина, Марина и Владислава Алексеевы, Алина Шинкаренко, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Яна Нарежная и Элизавета Яхно.

В финале судьи поставили украинской группе 93.4514 балла. Более высокие оценки получили Россия и Китай.


Агентство Телевидения Новости

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