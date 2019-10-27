Харьковский боец ММА, выступавший в трусах с надписью Russia, нокаутирован в Волгограде

Мастер боевого самбо харьковчанин Анатолий Сафронов принял приглашение подраться на турнире по смешанным единобортвам MMA "Битва в Волгограде" в России.

Соперником Сафронова был россиянин Имам-Шали Мухтаров. Украинец Сафронов вышел на поединок в трусах с надписью Russia и российским гербом.

Сам же бой не продлися и минуту. Мухтаров в прыжке ударом ногой в лицо нокаутировал Сафронова.

Ниже, в видеообзоре всего турнира, прошедшего в Волгограде, нокаут Мухтаровым Сафронова на 1:29:45.





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