Харьковский боксер Александр Гвоздик договорился о бое с россиянином

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе харьковчанин Александр Гвоздик узнал своего следующего соперника. Стал таковым чемпион мира по версии IBF россиянин Артур Бетербиев.

Их бой намечен на 18 октября в США. Это будет объединительный поединок за два чемпионских пояса.

Оба боксера не знают поражений на профессиональном ринге. Гвоздик выиграл все свои 17 боев (в том числе 14 нокаутом). Бетербиев одержал 14 побед (все - нокаутом) в 14-ти проведенных поединках.

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