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Харьковский борец Семен Новиков - чемпион мира-2018 по борьбе среди 23-летних спортсменов

Харьковский борец Семен Новиков - чемпион мира-2018 по борьбе среди 23-летних спортсменов

В столице Румынии - Бухаресте, проходит чемпионат мира по греко-риской борьбе среди спортсменов не старше 23-х лет. В весовой категории до 87 кг триумфально выступил харьковчанин Семен Новиков.

Новиков без поражений дошел до финала, после чего победил и в финальной схватке. Соперником Новикова в схватке за "золото" был двукратный победитель Панамериканского чемпионата кубинец Даниэль Хечаваррия. По ходу финала Новиков уступал 0-1, 1-2. Но, сохранив больше сил на концовку, сумел перехватить инициативу и одержал победу 10-2.

Таким образом, харьковский борец греко-римского стиля Семен Новиков стал чемпионом мира.

Ниже - видео финальной схватки Новикова с Хечаваррией.


Агентство Телевидения Новости

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