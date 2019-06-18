Харьковский футболист стал чемпионом мира

В минувшую субботу, 15 июня, в Польше завершился чемпионат мира по футболу U-20. В финале соревнований встретились сборные Украины и Северной Кореи. На 5-й минуте азиаты с пенальти открыли счет, впрочем еще до перерыва наши соотечественники сравняли счет, отличился Владислав Супряга. В начале второй половины игры Супряга оформил дубль, а на 89-й минуте матча преимущество партнеров удвоил Георгий Цитаишвили, который и установил итоговый счет в матче - 3:1.

В финальном матче ворота украинский защищал уроженец Краснограда Андрей Лунин, который благодаря своей уверенной игре был отмечен индивидуальной наградой. Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, Андрея признан лучшим голкипером чемпионата мира.

Напомним, красноградец провел на турнире шесть поединков из семи, пропустив через поездку в нашей национальной команды только четвертьфинальную встречу с Колумбией.

Источник: sq.com.ua

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