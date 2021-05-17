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Харьковский футбольный клуб побил рекорд по количеству зрителей на трибунах (ФОТО)

Харьковский футбольный клуб побил рекорд по количеству зрителей на трибунах (ФОТО)

Более 12 тысяч зрителей собралось во время 22-го тура чемпионата Второй лиги.

12 356 зрителей пришли на стадион “Металлист” посмотреть матч 22-го тура чемпионата Второй лиги “Металл” – “Балканы”. Так, харьковский футбольный клуб побил рекорд посещаемости нынешнего сезона для всех лиг. Об этом сообщили в пресс-центре клуба.

Отметим, что предыдущий рекорд также установил “Металл” 28 марта в матче 14-го тура чемпионата Украины.

Источник: objectiv.tv

Харьковский футбольный клуб побил рекорд по количеству зрителей на трибунах (ФОТО)

Харьковский футбольный клуб побил рекорд по количеству зрителей на трибунах (ФОТО)

Харьковский футбольный клуб побил рекорд по количеству зрителей на трибунах (ФОТО)

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

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