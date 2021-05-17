Харьковский футбольный клуб побил рекорд по количеству зрителей на трибунах (ФОТО)

Более 12 тысяч зрителей собралось во время 22-го тура чемпионата Второй лиги.

12 356 зрителей пришли на стадион “Металлист” посмотреть матч 22-го тура чемпионата Второй лиги “Металл” – “Балканы”. Так, харьковский футбольный клуб побил рекорд посещаемости нынешнего сезона для всех лиг. Об этом сообщили в пресс-центре клуба.

Отметим, что предыдущий рекорд также установил “Металл” 28 марта в матче 14-го тура чемпионата Украины.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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