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11.01.2018 17:14
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Харьковский футбольный вратарь Сергей Литовченко может продолжить карьеру в Азербайджане

Харьковский футбольный вратарь Сергей Литовченко может продолжить карьеру в Азербайджане

Украинский футбольный вратарь из Харькова Сергей Литовченко близок к тому, чтобы оказаться  в "Кяпазе", который располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.

В ближайшие дни обе стороны сядут за стол переговоров.

Как отмечают азербайджанские СМИ, руководство "Кяпаза" в зимнее трансферное окно планирует усилить свой состав иностранными футболистами, чтобы улучшить свои позиции в чемпионате и добиться места в еврокубках. 

Ранее Литовченко был близок к переходу в один из турецких клубов, который проявлял к нему серьезный интерес.

Последним клубом Литовченко было "Динамо" (Тбилиси), в котором он стал серебряным призером чемпионата Грузии-2017.

Агентство Телевидения Новости

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