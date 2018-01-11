Харьковский футбольный вратарь Сергей Литовченко может продолжить карьеру в Азербайджане
Украинский футбольный вратарь из Харькова Сергей Литовченко близок к тому, чтобы оказаться в "Кяпазе", который располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.
В ближайшие дни обе стороны сядут за стол переговоров.
Как отмечают азербайджанские СМИ, руководство "Кяпаза" в зимнее трансферное окно планирует усилить свой состав иностранными футболистами, чтобы улучшить свои позиции в чемпионате и добиться места в еврокубках.
Ранее Литовченко был близок к переходу в один из турецких клубов, который проявлял к нему серьезный интерес.
Последним клубом Литовченко было "Динамо" (Тбилиси), в котором он стал серебряным призером чемпионата Грузии-2017.