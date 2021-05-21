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Харьковский "Металл" подписал бывшего вратаря донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо"
Резонансное пополнение в харьковском футбольном клубе Второй лиги "Металле".
Как сообщил официальный сайт "Металла", сегодня подписал контракт с бывшим вратарем киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Александром Рыбкой.
Последним клубом этого 34-летнего голкипера была «Лиепая», вместе с которой Рыбка в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Латвии.
Выступая за «Динамо» и «Шахтер», Александр по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины.
В активе Рыбки 11 матчей за молодежную сборную Украины и 2 матча – за главную команду страны.
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