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05.07.2019 19:21
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Харьковский "Металлист 1925" объявил о подписании первого летнего новичка

Харьковский Металлист 1925 объявил о подписании первого летнего новичка

Бывший футболист харьковского "Металлиста" и молодежного состава киевского "Динамо" Александр Осман стал игроком "Металлиста 1925".

Официальный сайт "Металлиста 1925" сообщил о подписании контракта с 23-летним левым защитником Александрм Османом.

Первым профессиональным клубом Османа был "Металлист", в составе которого 9-го августа 2014-го года Александр дебютировал в Премьер-Лиге, а через две недели и в Лиге Европы. В общем Осман провел шесть матчей за основную команду "Металлиста" и более 50-ти - по молодежные. Летом 2015 года перешел в киевское "Динамо", где выступал за молодежную команду U-21 (42 матча). После этого на правах аренды выступал за львовские "Карпаты", а последним клубом Османа был "Арсенал-Киев". В его составе он провел пять матчей в УПЛ и один - в Кубке Украины.

В "Металлисте 1925" Александр Осман будет выступать под 27-м номером.


Агентство Телевидения Новости

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