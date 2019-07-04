Харьковский "Металлист 1925" узнал очередность встреч с соперинками по Первой лиге

Cостоялась жеребьевка календаря Первой лиги украинского футбола в сезоне 2019/20 гг. Единственный представитель Харькова - "Металлист 1925" начнет турнир домашним поединком против "Ингульца" из Петрово.

Календарь первого круга выглядит для "Металлиста 1925" таким образом (указаны базовые даты туров):

1 тур. 27 июля 2019. "Металлист 1925" - "Ингулец"

2 тур. 3 августа 2019. "Балканы" - "Металлист 1925"

3 тур. 10 августа 2019. "Металлист 1925" - "Рух"

4 тур. 17 августа 2019. "Металлист 1925" - "Агробизнес"5 тур. 24 августа 2019. "Арсенал-Киев" - "Металлист 1925"

6 тур. 31 августа 2019. "Металлист 1925" - "Черкащина-Академия"

7 тур. 4 сентября 2019. "Горняк-Спорт" - "Металлист 1925"

8 тур. 8 сентября 2019. "Металлист 1925" - "Минай"

9 тур. 14 сентября 2019. "Авангард" - "Металлист 1925"

10 тур. 21 сентября 2019. "Металлист 1925" - "Волынь"

11 тур. 28 сентября 2019. "Прикарпатье" - "Металлист 1925"

12 тур. 5 октября 2019. "Металлист 1925" - "Николаев"

13 тур. 11 октября 2019. "Черноморец" - "Металлист 1925"

14 тур. 19 октября 2019. "Металлист 1925" - "Оболонь-Бровар"

15 тур. 26 октября 2019. "Кремень" - "Металлист 1925".

При жеребьевке ПФЛ учла, что домашние матч двух команд, играющих в Харькове - "Металлиста 1925" и донецкого "Шахтера" должны быть разведены.





Агентство Телевидения Новости