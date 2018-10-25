Спорт
Перейти к списку новостей
25.10.2018 18:12
Просмотров: 70

Харьковский "Политехник" потерпел шестое поражение кряду в украинской баскетбольной Суперлиге

Харьковский Политехник потерпел шестое поражение кряду в украинской баскетбольной Суперлиге

Шестой матч провел харьковский "Политехник" в украинской баскетбольной Суперлиге сезона 2018/19 гг. И потерпел при этом 6-е поражение. На сей раз - в родных стенах от команды "Киев-Баскет".

К большому перерыву "Политехник" имел преимущество в 4 очка, однако вторую половину матча харьковская команда провела с показателем "минус 10" и в итоге проиграла 6 очков.

Финальная сирена зафиксировала поражение "Политехника со счетом 68:74 (19:25, 23:13, 11:16, 15:20).


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 