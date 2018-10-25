Харьковский "Политехник" потерпел шестое поражение кряду в украинской баскетбольной Суперлиге

Шестой матч провел харьковский "Политехник" в украинской баскетбольной Суперлиге сезона 2018/19 гг. И потерпел при этом 6-е поражение. На сей раз - в родных стенах от команды "Киев-Баскет".

К большому перерыву "Политехник" имел преимущество в 4 очка, однако вторую половину матча харьковская команда провела с показателем "минус 10" и в итоге проиграла 6 очков.

Финальная сирена зафиксировала поражение "Политехника со счетом 68:74 (19:25, 23:13, 11:16, 15:20).





Агентство Телевидения Новости